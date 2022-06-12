Холанд принес Норвегии победу над Швецией
Фото: твиттер сборной Норвегии/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Норвегии на своем поле обыграла сборную Швеции со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли дубль Эрлинга Холанда и гол Александера Серлота. В составе гостей отличились Эмиль Форсберг и Виктор Дьекереш.
Норвегия, набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы 4 Лиги В. Швеция с 3 очками осталась на третьей позиции.
Норвегия – Швеция - 3:2 (1:0)
Голы: Холанд, 10 - 1:0, Холанд, 54 (с пенальти) - 2:0, Форсберг, 62 - 2:1, Серлот, 77 - 3:1, Дьекереш, 90+2 - 3:2
Норвегия: Нюланд, Рюэрсон (Педерсен, 66), Страннберг, Эстигор, Бьеркан, Торсбю (Берг, 66), Эдегор (Торстведт, 66), Берге, Дэли (Эльюнусси, 57), Серлот, Холанд (Бериша, 89).
Швеция: Ольсен, Крафт, Экдаль, Куртулуш (Папаяннопулос, 85), Гудмундссон, Форсберг, Карлстрем (Классон, 59), Каюсте (Эрикссон, 83), Кулусевски, Квайсон (Эланга, 58), Исак (Дьокереш, 58).
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