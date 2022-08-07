Холанд принес "Манчестер Сити" победу в 1-м туре АПЛ

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Холанд принес "Манчестер Сити" победу в 1-м туре АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде одержал победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:0.

Победу "горожанам" принес дубль Эрлинга Холанда.

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 0:2 (0:1)
Голы: Холанд, 36 (с пенальти) - 0:1, Холанд, 65 - 0:2

"Вест Хэм": Фабианьски (Ареоля, 29), Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 57), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Скамакка, 57), Боуэн.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 78), де Брюйне, Родри, Грилиш, Фоден, Холанд (Альварес, 78).

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