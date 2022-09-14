Холанд принес "Манчестер Сити" победу над дортмундской "Боруссией"

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Холанд принес "Манчестер Сити" победу над дортмундской "Боруссией"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.

Победу английскому клубу принесли голы Джона Стоунза и Эрлинга Холанда. У гостей отличился Джуд Беллингем.

"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 2:1 (0:0)
Голы: Беллингем, 56 - 0:1, Стоунз, 80 - 1:1, Холанд, 84 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брюйне, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Филлипс, 90).

"Боруссия" Д: Майер, Менье, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 88), Беллингем, Ройс (Мукоко, 88), Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).

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