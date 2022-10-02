Холанд повторил достижение Роналду в АПЛ

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Холанд повторил достижение Роналду в АПЛ

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд догнал португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по числу хет-триков в Премьер-лиге.

Норвежец забил три мяча в матче 8-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (6:3). Теперь у обоих футболистов стало по три тех-трика в чемпионате Англии.

Стоит отметить, что 37-летнему Роналду пришлось провести для этого 232 матча, а 22-летнему Холанду понадобилось восемь поединков.

Лидером АПЛ по количеству хет-триков является бывший форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (12).

Не пропустите: "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (видеообзор). | https://dailysports.net
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