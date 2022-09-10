Холанд поделился мнением о работе с Гвардиолой

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Холанд поделился мнением о работе с Гвардиолой

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о том, как ему работается с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

По словам норвежского футболиста, его наставник немного помешан на футболе.

"Мы оба любим футбол, он без ума от него, и мне это нравится. Он думает обо всём, например, о том, как можно сделать какие-то аспекты лучше, и это то, что мне в нём нравится.

В этом клубе сложилась своя обустроенная система, и я пытаюсь освоить её настолько быстро, насколько это вообще возможно, поэтому не могу тратить время на что-то другое", — сказал Холанд в интервью Telemundo Sports.

В шести встречах АПЛ норвежец забил 10 голов в ворота соперников, что стало рекордом для новичков турнира.

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