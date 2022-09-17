Холанд отреагировал на награду лучшему футболисту АПЛ в августе

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о том, что его признали лучшим игроком АПЛ в августе.

По словам футболиста, награду он бы не получил без поддержки одноклубников.

"Очень горжусь этим! Большое спасибо всем моим одноклубникам и болельщикам – без вашей поддержки я бы не справился!" – написал норвежец в твиттере.

В пяти матчах АПЛ в августе норвежец забил девять голов и отдал результативную передачу.

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