Холанд не перейдет в "Барселону"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявив, что каталонский клуб не сможет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Барселона" не сможет купить Холанда. Его трансфер слишком дорогой для нас", - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее сообщалось, что борьбу за форварда продолжают "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 27 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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