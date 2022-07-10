Холанд назвал свою цель в "Манчестер Сити"

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Холанд назвал свою цель в "Манчестер Сити"

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что он мечтает выиграть Лигу чемпионов в составе английского клуба.

"Я легко переношу давление, которое оказывается на меня в течение всей карьеры. Поэтому я просто буду получать удовольствие от игры. А я забиваю много голов, когда у меня все хорошо. Моей целью является победа в Лиге чемпионов. Все в "Манчестер Сити" хотят выиграть этот турнир. Переход в этот клуб является большим вызовом для меня. Я буду играть в новой стране, в новом чемпионате и под руководством нового тренера. Впрочем, я через все это уже переходил", - приводит слова Холанда пресс-служба клуба.

Напомним, что 21-летний Холанд перешел в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

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