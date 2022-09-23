Холанд назвал причину перехода в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, почему он принял решение перейти в английский клуб в летнее трансферное окно.

"Я всегда был болельщиком "Манчестер Сити". За этот клуб выступал мой отец. Здесь я забил уже 14 голов, это хорошее начало. Когда я решил уйти из "Боруссии", то выбирал клуб, основываясь на силе его игроков, на личности его тренера. Но опять же, я всегда хотел перейти именно сюда. Здесь я смогу стать сильнее", - приводит слова Холанда Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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