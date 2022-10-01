Холанд назвал лучшего тренера в мире

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд уверен в том, что его наставник Хосеп Гвардиола является лучшим тренером в мире.

По словам футболиста, он ни разу не переходил в какой-то клуб из-за тренера, но в случае с "Сити" это большой плюс.

"Гвардиола является лучшим тренером в мире", — цитирует Холанда Marca.

В 10 встречах текущего сезона норвежец отметился 14 забитыми мячами и одним голевым пасом.

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