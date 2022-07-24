Холанд назвал Гвардиолу сумасшедшим

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Холанд назвал Гвардиолу сумасшедшим

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал свой дебют за клуб в товарищеском матче с "Баварией" (1:0).

"Это было отличное начало и я забил хороший гол. Все прошло хорошо. У меня прекрасные ожидания от сезона. Верю, что он будет классным. Гвардиола – немного сумасшедший, и мне это нравится.  Я готов к предстоящему", - приводит слова Холанда VG.

Напомним, что 22-летний Холанд перешел в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Футболист заключил с "горожанами" контракт до лета 2027 года.

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