Холанд - лучший молодой игрок в возрасте до 21 года по версии ESPN. В топ-10 по два игрока "Баварии" и "Барселоны"

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Холанд - лучший молодой игрок в возрасте до 21 года по версии ESPN. В топ-10 по два игрока "Баварии" и "Барселоны"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд занял первое место в рейтинге лучших футболистов в мире возрастом до 21 года по версии ESPN.

Второе место занял полузащитник "Барселоны" Педри. В топ-3 также вошел полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден.

Топ-10 лучших молодых игроков по версии ESPN выглядит так:

1. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
2. Педри ("Барселона")
3. Фил Фоден ("Манчестер Сити")
4. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд)
5. Винисиус Жуниор ("Реал")
6. Букайо Сака ("Арсенал")
7. Джамал Мусиала ("Бавария")
8. Флориан Вирц ("Байер")
9. Альфонсо Дэвис ("Бавария")
10. Гави ("Барселона")

Не пропустите: Холанд не перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru
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