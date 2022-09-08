Холанд и еще 7 футболистов претендуют на звание игрока месяца в АПЛ

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте объявила список из восьми футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока АПЛ по итогам августа.

В число претендентов вошли: вратарь "Ньюкасла" Ник Поуп (три сухих матча, шесть пропущенных мячей), полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор (три гола), хавбек "Брайтона" Паскаль Гросс (три мяча и две голевые передачи), нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус (три мяча и три голевые передачи), нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (10 голов и одна результативная передача), форвард "Фулхэма" Александар Митрович (шесть голов), нападающий "Лидса" Родриго (четыре забитых мяча и одна голевая передача) и форварда "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа (четыре гола).

Голосование за звание лучшего игрока месяца будет проходить на официальном сайте EA Sports до 12 сентября.

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