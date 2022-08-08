"Хоффенхайм" усилился защитником "РБ Лейпциг"

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"Хоффенхайм" усилился защитником "РБ Лейпциг"

Фото: сайт "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Хоффенхайма" на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо.

"Сине-белые" арендовали футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

25-летний Анхелиньо выступал за "РБ Лейпциг" с 2020 года. Всего он провел за клуб 98 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 28 результативных передач. Ранее играл за "Манчестер Сити", "Нью-Йорк Сити", "Жирону", "Мальорку", "НАК Бреду" и ПСВ.

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