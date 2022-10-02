"Хоффенхайм" упустил победу над "Гертой"

Фото: твиттер "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Германии "Герта" и "Хоффенхайм" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Андрей Крамарич, но вскоре равновесие восстановил Доди Лукебакио.

"Хоффенхайм", набрав 14 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 7 очками поднялась на 14-ю позицию.

"Герта" – "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)

Голы: Крамарич, 25 - 0:1, Лукебакио, 37 - 1:1

"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Уремович (Рохель, 46), Платтенхардт, Шуньич, Тузар, Сердар (Рихтер, 72), Лукебакио (Боатенг, 83), Канга (Зельке, 72), Эджуке (Миттельштедт, 90).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Нсоки (Акпогума, 81), Кабак, Анхелиньо (Сков, 81), Гайгер (Штиллер, 63), Премель, Баумгартнер (Бруун Ларсен, 81), Крамарич, Даббур (Рюттер, 61).

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