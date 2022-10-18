"Хоффенхайм" уничтожил "Шальке" в Кубке Германии

Фото: инстаграм "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

В матче 2-го раунда Кубка Германии "Хоффенхайм" на своем поле разгромил "Шальке" со счетом 5:1 и пробился в следующий раунд турнира.

Победу хозяевам принесли дубль Моанеса Даббура, голы Анхелиньо, Озана Кабака и Павела Кадержабека. У гостей отличился Доминик Дрекслер.

"Хоффенхайм" – "Шальке" - 5:1 (3:0)

Голы: Даббур, 5 - 1:0, Анхелиньо, 16 - 2:0, Даббур, 43 - 3:0, Кабак, 51 - 4:0, Кадержабек, 63 - 5:0, Дрекслер, 69 - 5:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нсоки, Кабак (Акпогума, 66), Анхелиньо, Гайгер (Штиллер, 66), Премель, Баумгартнер (Бисхоф, 81), Сков (Кадержабек, 54), Даббур (Бруун Ларсен, 54), Рюттер.

"Шальке": Шволов, Йосида, Крал, Матричани, Аувеян, Мор (Айдин, 40), Латца (Караман, 60), Молле (Дрекслер, 60), Флик, Теродде (Польтер, 60), Ларссон (Бюльтер, 86).

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