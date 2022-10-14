"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и ворвался в топ-3 Бундеслиге

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"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и ворвался в топ-3 Бундеслиге

Фото: твиттер "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на выезде разгромил "Шальке" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли дубль Роберта Скова и гол Моанеса Даббура.

"Хоффенхайм", набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 6 очками остался на 16-й позиции.

"Шальке" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:2)
Голы: Сков, 11 (с пенальти) - 0:1, Даббур, 45 - 0:2, Сков, 59 (с пенальти) - 0:3

"Шальке": Шволов, Брюннер (Айдин, 46), Йосида, Граймль, Аувеян, Дрекслер (Ларссон, 70), Молле (Польтер, 72), Крал, Краус, Теродде (Караман, 70), Бюльтер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нсоки, Кабак, Анхелиньо, Гайгер (Руди, 65), Премель, Баумгартнер (Штиллер, 75), Сков (Куарежма, 88), Даббур (Бруун Ларсен, 75), Рюттер (Бекер, 88).

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