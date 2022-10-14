"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и ворвался в топ-3 Бундеслиге
Фото: твиттер "Хоффенхайма"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на выезде разгромил "Шальке" со счетом 3:0.
Победу гостям принесли дубль Роберта Скова и гол Моанеса Даббура.
"Хоффенхайм", набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 6 очками остался на 16-й позиции.
"Шальке" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:2)
Голы: Сков, 11 (с пенальти) - 0:1, Даббур, 45 - 0:2, Сков, 59 (с пенальти) - 0:3
"Шальке": Шволов, Брюннер (Айдин, 46), Йосида, Граймль, Аувеян, Дрекслер (Ларссон, 70), Молле (Польтер, 72), Крал, Краус, Теродде (Караман, 70), Бюльтер.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нсоки, Кабак, Анхелиньо, Гайгер (Руди, 65), Премель, Баумгартнер (Штиллер, 75), Сков (Куарежма, 88), Даббур (Бруун Ларсен, 75), Рюттер (Бекер, 88).
Не пропустите: Де Дзерби хочет вернуться в "Шахтер". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 октября
-
"Лилль" разгромил "Страсбур" в Лиге 1
-
"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии"
-
"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и ворвался в топ-3 Бундеслиге
-
"Реал Сосьедад" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"
-
Симеоне назвал причину, почему не играет Феликс
-
Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Шахтер" установил новую цену на Мудрика
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с главным талантом клуба
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского вратаря
-
Стало известно, каких игроков ПСЖ обещал купить Мбаппе
-
Главный тренер ПСЖ отреагировал на ситуацию с Мбаппе
-
Еще одна звезда "Челси" может пропустить ЧМ-2022
-
"Ньюкасл" отреагировал на интерес "Реала" к Бруно Гимараэшу
-
Малиновский назвал свою проблему в "Аталанте"
-
Назван финальный список претендентов на молодежный "Золотой мяч"
-
Де Дзерби хочет вернуться в "Шахтер"
-
"Барселона" сыграет с "Реалом" с необычным логотипом на футболке
-
Клопп рассказал, как "Ливерпуль" будет бороться с Холандом в матче АПЛ
-
Президент "Барселоны" высказался о будущем Хави в клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20