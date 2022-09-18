"Хоффенхайм" и "Фрайбург" сыграли вничью и обошли "Баварию"

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" и "Фрайбург" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Хоффенхайм", набрав 13 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фрайбург" с 14 очками поднялся на третью позицию.

"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 0:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Акпогума, Кабак, Анхелиньо, Гайгер (Дамар, 64), Премель, Баумгартнер (Даббур, 64), Крамарич (Руди, 81), Рюттер.

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 78), Эггештайн, Кьере (Чжон Ву Ен, 78), Грегорич (Петерсен, 85), Доан (Шаде, 78).

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