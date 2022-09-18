"Хоффенхайм" и "Фрайбург" сыграли вничью и обошли "Баварию"

Теги хоффенхаймфрайбург

"Хоффенхайм" и "Фрайбург" сыграли вничью и обошли "Баварию"

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" и "Фрайбург" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Хоффенхайм", набрав 13 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фрайбург" с 14 очками поднялся на третью позицию.

"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 0:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Акпогума, Кабак, Анхелиньо, Гайгер (Дамар, 64), Премель, Баумгартнер (Даббур, 64), Крамарич (Руди, 81), Рюттер.

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 78), Эггештайн, Кьере (Чжон Ву Ен, 78), Грегорич (Петерсен, 85), Доан (Шаде, 78).

Не пропустите: "Унион" обыграл "Вольфсбург" и возглавил Бундеслигу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"

Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов