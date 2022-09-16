Хоакин установил уникальной возрастной рекорд Лиги Европы

Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

Хавбек "Бетиса" Хоакин установил весьма необычный рекорд Лиги Европы.

Испанский полузащитник вчера отметился голом в ворота "Лудогорца" в матче 2-го тура группового этапа ЛЕ (3:2) и стал самым возрастным автором взятия ворот в истории турнира.

В воротах соперника он расписался в возрасте 41 года и 56 дней.

Примечательно, что это первый гол Хоакина в нынешнем сезоне. В последний раз он забивал в декабре прошлого года в Кубке Испании.

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