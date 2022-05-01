"Химки" упустили победу над аутсайдером РПЛ

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Уфой" со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Илья Кухарчук, но в концовке встречи равновесие восстановил Гамид Агаларов. Стоит отметить, что хозяева почти весь матч играли вдесятером из-за удаления Эльмира Набиуллина.

"Химки", набрав 29 очков, вышли на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 23 очками осталась в зоне вылета на 15-й позиции.

"Химки" - "Уфа" - 1:1 (1:0)

Голы: Кухарчук, 31 - 1:0, Агаларов, 90+2 (с пенальти) - 1:1

"Химки": Лантратов, Боженов, Тихий, Волков, Григалава, Идову, Сабович (Филин, 40), Глушаков (Главчич, 72), Набиуллин, Кухарчук (Мирзов, 72), Руденко (Магомедов, 60).

"Уфа": Беленов (Чичкан, 15), Ботака-Йобома (Иванов, 46), Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Урунов, Камилов (Мрзляк, 61), Фищенко (Ортис, 46), Агаларов, Кротов (Чачинтура, 77).

Не пропустите: "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru