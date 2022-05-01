"Химки" упустили победу над аутсайдером РПЛ
Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Уфой" со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Илья Кухарчук, но в концовке встречи равновесие восстановил Гамид Агаларов. Стоит отметить, что хозяева почти весь матч играли вдесятером из-за удаления Эльмира Набиуллина.
"Химки", набрав 29 очков, вышли на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 23 очками осталась в зоне вылета на 15-й позиции.
"Химки" - "Уфа" - 1:1 (1:0)
Голы: Кухарчук, 31 - 1:0, Агаларов, 90+2 (с пенальти) - 1:1
"Химки": Лантратов, Боженов, Тихий, Волков, Григалава, Идову, Сабович (Филин, 40), Глушаков (Главчич, 72), Набиуллин, Кухарчук (Мирзов, 72), Руденко (Магомедов, 60).
"Уфа": Беленов (Чичкан, 15), Ботака-Йобома (Иванов, 46), Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Урунов, Камилов (Мрзляк, 61), Фищенко (Ортис, 46), Агаларов, Кротов (Чачинтура, 77).
Не пропустите: "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Шахтер" ушел от поражения в матче с хорватским топ-клубом
-
ПСЖ выбирает между тремя тренерами
-
"Химки" упустили победу над аутсайдером РПЛ
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" Кокорина в Серии А
-
"Монако" Головина одержал седьмую победу подряд в Лиге 1
-
"Челси" проиграл аутсайдеру АПЛ
-
"Тоттенхэм" одержал важную победу над "Лестером"
-
"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"
-
"Лилль" разгромно проиграл "Труа" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти
-
Бонуччи принес "Ювентусу" тяжелую победу над худшей командой Серии А
-
Симеоне назвал причину поражения "Атлетико" в матче с "Атлетиком"
-
Де Пауль не хочет уходить из "Атлетико"
-
Марсело установил "вечный" рекорд "Реала"
-
Определился чемпион Турции
-
Роналду может вернуться в "Реал"
-
Главные новости дня: 30 апреля
-
"Лацио" в феерическом матче обыграл "Специю"
-
"Ренн" победил аутсайдера Лиги 1
-
"Атлетико" проиграл "Атлетику" в Ла Лиге
-
"Валенсия" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги