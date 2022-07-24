"Химки" разнесли "Пари НН" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Химки"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата России "Химки" на своем поле разгромили "Пари НН" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Александра Руденко, Резиуана Мирзова и Александра Долгова.
"Химки" – "Пари НН" - 3:0 (0:0)
Голы: Руденко, 62 - 1:0, Мирзов, 80 - 2:0, Долгов, 89 - 3:0
"Химки": Лантратов, Никитин, Тихий, Филин, Идову, Боженов (Черный, 86), Глушаков (Камышев, 79), Гбане (Садыгов, 85), Мирзов (Юран, 86), Ломовицкий, Руденко (Долгов, 63).
"Пари НН": Нигматуллин, Корнюшин (Юлдошев, 74), Гоцук, Каккоев, Александров (Кобесов, 87), Стоцкий, Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 75), Берковский (Милсон, 46), Майга (Шарипов, 58), Кротов.
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