"Химки" подпишут "русского Месси"

Фото: твиттер Дениса Давыдова/Автор неизвестен

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб подпишет нападающего Дениса Давыдова по прозвищу "русский Месси".

"Давыдова мы 100 процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра. Будем сильно надеяться, что он попадет в заявку на матч с "Зенитом", ведь это игра с принципиальным соперником. Все будет зависеть от функциональной готовности Дениса", - приводит слова Терюшкова "Чемпионат".

27-летний Давыдов ранее играл за "Спартак" (Москва), "Младу Болеслав", "Спартак" (Юрмала), "Нижний Новгород", ЦСКА (София), "Томь" и "Знамя Труда". За сборную России сыграл 1 матч.