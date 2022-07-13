"Химки" подпишут "русского Месси"
Фото: твиттер Дениса Давыдова/Автор неизвестен
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб подпишет нападающего Дениса Давыдова по прозвищу "русский Месси".
"Давыдова мы 100 процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра. Будем сильно надеяться, что он попадет в заявку на матч с "Зенитом", ведь это игра с принципиальным соперником. Все будет зависеть от функциональной готовности Дениса", - приводит слова Терюшкова "Чемпионат".
27-летний Давыдов ранее играл за "Спартак" (Москва), "Младу Болеслав", "Спартак" (Юрмала), "Нижний Новгород", ЦСКА (София), "Томь" и "Знамя Труда". За сборную России сыграл 1 матч.
Не пропустите: Эджуке перебрался из ЦСКА в Бундеслигу. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Эспаньол" купил хавбека "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу защитника "Аякса"
-
Жена Левандовски кратко высказалась о возможном переходе форварда в "Барселону"
-
Агент Шамара Николсон отреагировал на слухи о переходе форварда из "Спартака" в "Фенербахче"
-
Суарес близок к переходу в "Милан"
-
"Химки" подпишут "русского Месси"
-
Филиппо Индзаги возглавил новый клуб
-
Назвала зарплата Кулибали в случае перехода в "Челси"
-
"Рома" сделала предложение Дибале
-
"Лацио" подписал португальского вратаря
-
Иско близок к переходу в один из лучших клубов Ла Лиги
-
Дуглас Коста продает роскошный дом за 4 миллиона евро (видео)
-
"Тоттенхэм" с хоккейным счетом разгромил сборную корейской лиги
-
Стерлинг ярко попрощался с "Манчестер Сити"
-
Рахим Стерлинг перешел в "Челси"
-
Эджуке перебрался из ЦСКА в Бундеслигу
-
Озил нашел новый клуб после ухода из "Фенербахче"
-
Названа причина ухода Каттани из "Спартака"
-
Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы
-
Агаларова зовет клуб из родного города Роналду