"Химки" подписали воспитанника "Спартака"

Теги спартак москвахимкиантон митрюшкин

"Химки" подписали воспитанника "Спартака"

Фото: сайт "Химок"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Химок" на официальном сайте объявила о подписании российского вратаря дрезденского "Динамо" Антона Митрюшкина.

Голкипер достался подмосковному клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

26-летний Митрюшкин является воспитанником "Спартака". За "Динамо" он выступал с 2021 года, провел за клуб пять матчей и пропустил восемь голов. Ранее играл за "Сьон" и "Фортуну". Сыграл 14 матчей за молодежную сборную России и пропустил 24 мяча.

Не пропустите: Украинец Ордец может перебраться в Бундеслигу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 июля

Главные новости дня: 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов