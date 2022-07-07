"Химки" подписали воспитанника "Спартака"

Фото: сайт "Химок"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Химок" на официальном сайте объявила о подписании российского вратаря дрезденского "Динамо" Антона Митрюшкина.

Голкипер достался подмосковному клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

26-летний Митрюшкин является воспитанником "Спартака". За "Динамо" он выступал с 2021 года, провел за клуб пять матчей и пропустил восемь голов. Ранее играл за "Сьон" и "Фортуну". Сыграл 14 матчей за молодежную сборную России и пропустил 24 мяча.

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