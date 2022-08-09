"Химки" определились с новым главным тренером

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"Химки" согласовали назначение Николая Писарева на пост главного тренера команды.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники в клубе, контракт между сторонами уже согласован.

"Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера", - отметил источник.

По итогам четырех туров РПЛ "Химки" с семью очками занимают седьмое место в таблице.

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