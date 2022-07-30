"Химки" готовы отпустить Глушакова в "Спартак"
Фото: твиттер Дениса Глушакова/Автор неизвестен
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков признался, что его клуб готов отпустить полузащитника Дениса Глушакова с "Спартак".
"Если поступит предложение от "Спартака" — отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласиться на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением — мы отпустим Дениса", — сказал Терюшков в комментарии "СЭ".
Напомним, что хавбек играл за "Спартак" с 2013 по 2019 год.
Не пропустите: Форвард "Уфы" Агаларов может перебраться в АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Аталанта" задолжала "Локомотиву" крупную сумму за Миранчука
-
У форварда "Боруссии" Аллера выявили злокачественную опухоль
-
"Химки" готовы отпустить Глушакова в "Спартак"
-
"Марсель" арендовал защитника "Арсенала"
-
Для Дзюбы выбрали идеальный клуб в Турции
-
Овечкин рассказал, почему отпраздновал гол за "Динамо" в стиле Роналду
-
В "Локомотиве" прокомментировали жуткую травму Фассона
-
Жена Варди проиграла суд супруге Руни
-
Эксперт рассказал о проблемах нового клуба Оздоева
-
В "ПСЖ" рассказали, в какой форме находится Неймар
-
Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба
-
Алекс Фергюсон вернётся к активной работе в "МЮ"
-
В "Барселоне" ответили на слухи о переговорах с Роналду
-
Левандовски обвинил "Баварию" во лжи
-
Зеленский высказался о трансфере Зинченко в "Арсенал"
-
Мбаппе не сыграет в матче за Суперкубок Франции
-
Хави намекнул на возвращение Месси в "Барселону"
-
Стали известны детали побега Варелы из "Динамо"
-
Экс-футболист сборной Англии советует "МЮ" избавиться от Роналду
-
Главные новости дня: 29 июля