"Химки" готовы отпустить Глушакова в "Спартак"

Фото: твиттер Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков признался, что его клуб готов отпустить полузащитника Дениса Глушакова с "Спартак".

"Если поступит предложение от "Спартака" — отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласиться на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением — мы отпустим Дениса", — сказал Терюшков в комментарии "СЭ".

Напомним, что хавбек играл за "Спартак" с 2013 по 2019 год.

Не пропустите: Форвард "Уфы" Агаларов может перебраться в АПЛ. | http://soccernews.ru