"Хетафе" обыграл "Осасуну" и покинул зону вылета

Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Хуана Иглесиаса и Гастона Альвареса.

"Хетафе", набрав семь очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 12 очками опустилась на пятую позицию.

"Осасуна" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)

Голы: Иглесиас, 30 - 0:1, Альварес, 76 - 0:2

"Осасуна": Эррера, Видаль (Пенья, 57), Унаи Гарсия, Давид Гарсия (Санчес, 77), Хуан Крус, Брашанац (Монкайола, 68), Мойсес Гомес, Торро, Рубен Гарсия (Эз Абде, 57), Чими Авила, Будимир (Кике Гарсия, 77).

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Дуарте, Альварес (Ревуэльта, 90), Иглесиас, Максимович (Милья, 63), Арамбарри, Аленья (Сеоане, 90), Унал (Мата, 82), Майораль (Мунир, 63).

Удаления: Чими Авила (43), Милья (90).

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