"Хетафе" и "Бетис" не выявили победителя в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Бетис" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Бетис", набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 36 очками остался на 15-й позиции.
"Хетафе" – "Бетис" - 0:0
"Хетафе": Сория, Суарес, Йокушлу, Митрович, Джене, Оливера, Максимович (Флорентину, 88), Арамбарри, Оскар Родригес (Сандро Рамирес, 73), Унал, Майораль (Аленья, 73).
"Бетис": Браво, Сабали, Руис, Песселья, Морено, Каналес, Родригес, Тельо (Хуанми, 59), Фекир (Хоакин, 82), Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Лайнес, 59).
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