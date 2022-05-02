"Хетафе" и "Бетис" не выявили победителя в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Бетис" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Бетис", набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 36 очками остался на 15-й позиции.

"Хетафе" – "Бетис" - 0:0

"Хетафе": Сория, Суарес, Йокушлу, Митрович, Джене, Оливера, Максимович (Флорентину, 88), Арамбарри, Оскар Родригес (Сандро Рамирес, 73), Унал, Майораль (Аленья, 73).

"Бетис": Браво, Сабали, Руис, Песселья, Морено, Каналес, Родригес, Тельо (Хуанми, 59), Фекир (Хоакин, 82), Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Лайнес, 59).

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