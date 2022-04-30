Хет-трик Холанда не спас "Боруссию" Дортмунд от поражения в матче с "Бохумом"
Фото: твиттер "Бохума"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле проиграла "Бохуму" со счетом 3:4.
Победу гостям принесли голы Себастьяна Польтера, Геррита Холтманна, Юргена Локадия и Милоша Пантовича. В составе хозяев хет-трик сделал Холанд.
"Бохум", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 63 очками осталась на второй позиции.
"Боруссия" Дортмунд - "Бохум" - 3:4 (2:2)
Голы: Польтер, 3 - 0:1, Холтманн, 8 - 0:2, Холанд, 18 - 1:2, Холанд, 30 - 2:2, Холанд, 62 - 3:2, Локадия, 81 - 3:3, Пантович, 85 - 3:4
"Боруссия": Хитц, Вольф (Рейньер, 84), Аканджи, Загаду, Геррейру (Роте, 84), Беллингем, Витсель (Пападопулос, 86), Брандт (Мукоко, 87), Ройс, Байно-Гиттенс (Пасслак, 63), Холанд
"Бохум": Риманн, Бокхорн, Лейтч, Масович, Гамбоа, Рекчбечай (Ловен, 84), Лосилла, Пантович, Холтманн (Антви-Аджей, 68), Асано (Золлер, 72), Польтер (Локадия, 72)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20