Хет-трик Холанда не спас "Боруссию" Дортмунд от поражения в матче с "Бохумом"

Фото: твиттер "Бохума"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле проиграла "Бохуму" со счетом 3:4.

Победу гостям принесли голы Себастьяна Польтера, Геррита Холтманна, Юргена Локадия и Милоша Пантовича. В составе хозяев хет-трик сделал Холанд.

"Бохум", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 63 очками осталась на второй позиции.

"Боруссия" Дортмунд - "Бохум" - 3:4 (2:2)

Голы: Польтер, 3 - 0:1, Холтманн, 8 - 0:2, Холанд, 18 - 1:2, Холанд, 30 - 2:2, Холанд, 62 - 3:2, Локадия, 81 - 3:3, Пантович, 85 - 3:4

"Боруссия": Хитц, Вольф (Рейньер, 84), Аканджи, Загаду, Геррейру (Роте, 84), Беллингем, Витсель (Пападопулос, 86), Брандт (Мукоко, 87), Ройс, Байно-Гиттенс (Пасслак, 63), Холанд

"Бохум": Риманн, Бокхорн, Лейтч, Масович, Гамбоа, Рекчбечай (Ловен, 84), Лосилла, Пантович, Холтманн (Антви-Аджей, 68), Асано (Золлер, 72), Польтер (Локадия, 72)

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