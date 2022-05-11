Хендерсон высказался о чемпионской гонке с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Хендерсона\Автор неизвестен

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал волевую победу над "Астон Виллой" (2:1) и высказался по поводу чемпионской гонке в АПЛ с "Манчестер Сити".

"Парни невероятно себя показывали на протяжении долгого периода времени. Сегодня – не исключение. Нужно продолжать в том же духе. Мы находимся в том же положении, что и перед игрой.

Большая игра, очередные три очка. Мы концентрируемся на том, что нам нужно сделать.

На выходных нас ждет еще одна важная игра, затем финал Кубка Англии. Нам нужно восстановиться. Ситуация в Премьер-лиге – вне нашего контроля. Не нужно тратить на это энергию", – сказал полузащитник.

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