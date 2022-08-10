"Хайдук" вышел в плей-офф раунд Лиги Европы

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"Хайдук" вышел в плей-офф раунд Лиги Европы

Фото: твиттер "Витории Гимарайнш"/Автор неизвестен

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы "Хайдук" по сумме двух встреч победил "Виторию Гимарайнш" и вышел в раунд плей-офф. В ответном матче португальский клуб выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Андерсону Силвы, но в первом поединке хорваты были сильнее - 3:1

"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Хайдук" (Хорватия) - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:3
Гол: Андерсон Силва, 5 - 1:0

"Витория Гимарайнш": Варела, Магальяйнс, Амару, Мумин, Огава (да Луш, 80), Алмейда, Пейнс (Жанвье, 68), Тьягу Силва, Ламейраш, Андерсон Силва (Андре Силва, 68), Антоньин (Жоау Силва, 46).

"Хайдук": Калинич, Миканович, Шимич (Боревкович, 46), Элез, Мелньяк, Чолина (Биук, 62), Вукович, Гргич, Кровинович, Сахити (Авазим, 74), Ливая.

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