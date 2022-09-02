Хави ярко высказался о летних трансферах "Барселоны"

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о работе каталонского клуба на трансферном рынке летом.

"Я оцениваю работу клуба между средней и идеальной. Мне не хватило еще одного футболиста. Но я могу сказать, что доволен и мне не на что жаловаться. Я благодарен руководству "Барселоны" за приложенные усилия. Мы сработали как единая команда и проделали отличную работу", - приводит слова Хави Marca.

Летом "Барселона" потратила 153 миллиона евро и подписала семерых футболистов: Рафинья Диас (58 миллионов евро), Жюль Кунде (50), Роберт Левандовски (45), Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Бельерин и Маркос Алонсо (все - свободные агенты). При этом клуб заработал 38 миллионов евро на продажах. "Барселону" покинули следующие игроки: Филиппе Коутиньо (20 миллионов евро), Пьер-Эмерик Обамеянг (12), Оскар Мингеса (3), Франсишку Тринкау (3, аренда), Нико Гонсалес, Сержиньо Дест, Клеман Лангле, Эз Абде, Алекс Кольядо и Самуэль Умтити (все - аренда), Рики Пуч, Мартин Брэйтуйэт, Нето, Рей Манай, Мусса Ваг и Дани Алвес (все - свободные агенты).

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