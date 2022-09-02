Хави ярко высказался о летних трансферах "Барселоны"
Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о работе каталонского клуба на трансферном рынке летом.
"Я оцениваю работу клуба между средней и идеальной. Мне не хватило еще одного футболиста. Но я могу сказать, что доволен и мне не на что жаловаться. Я благодарен руководству "Барселоны" за приложенные усилия. Мы сработали как единая команда и проделали отличную работу", - приводит слова Хави Marca.
Летом "Барселона" потратила 153 миллиона евро и подписала семерых футболистов: Рафинья Диас (58 миллионов евро), Жюль Кунде (50), Роберт Левандовски (45), Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Бельерин и Маркос Алонсо (все - свободные агенты). При этом клуб заработал 38 миллионов евро на продажах. "Барселону" покинули следующие игроки: Филиппе Коутиньо (20 миллионов евро), Пьер-Эмерик Обамеянг (12), Оскар Мингеса (3), Франсишку Тринкау (3, аренда), Нико Гонсалес, Сержиньо Дест, Клеман Лангле, Эз Абде, Алекс Кольядо и Самуэль Умтити (все - аренда), Рики Пуч, Мартин Брэйтуйэт, Нето, Рей Манай, Мусса Ваг и Дани Алвес (все - свободные агенты).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14