Хави высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за "Пари Сен-Жермен".
"Месси - мой друг, поэтому я желаю ему всяческих успехов. Впрочем, сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать его возвращение в "Барселону". Мы можем навредить ему подобными разговорами. Сейчас ему нужно наслаждаться временем в Париже, а дальше будет видно", – приводит слова Хави Barca Universal.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 12 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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