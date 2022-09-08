Хави высказался о возможном возвращении Месси

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Хави высказался о возможном возвращении Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Наставник "Барселоны" Хави после матча с "Викторией" (5:1) в Лиге чемпионов вспомнил про Лионеля Месси.

Тренер назвал аргентинца лучшим в истории и высказался о его возможном возвращении.

"Грусть из-за ухода Месси никогда не закончится. Он лучший в истории. Все, что он дал, было экстраординарным.

К сожалению, это закончилось, и теперь есть другие игроки, призванные изменить ситуацию.

Пока рано что-то прогнозировать, но мы зародили надежду", – сказал Хави. 

Не пропустите: Месси не попал в список претендентов на "Золотой мяч". | https://dailysports.net
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