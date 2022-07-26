Хави высказался о возможном переходе Месси в "Барселону"
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнением о возможности возвращения в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за ПСЖ.
"На данный момент вернуть Месси нереально, так как у него есть контракт с ПСЖ. Лео является лучшим футболистом в истории, но сейчас нет смысла рассуждать о его переходе. Посмотрим, что будет дальше. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сказал, что история Месси в нашем клубе не закончена", - приводит слова Хави журналистка Елена Кондис в своем твиттере.
В прошлом сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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