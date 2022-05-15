Хави высказался о трансфере Левандовского в "Барселону"

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Хави высказался о трансфере Левандовского в "Барселону"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопрос о возможном подписании польского форварда Роберта Левандовского из "Баварии".

"Меня не волнует возраст футболиста, когда речь заходит о его подписании. Дани Алвес перешёл к нам, когда ему было 38.

С возрастом игроки лучше заботятся о себе, становятся более профессиональными. Примерами могут служить Дани Алвес, Златан Ибрагимович, Лука Модрич, Криштиану Роналду или Лионель Месси", - сказал испанский специалист.

Напомним, что контракт Левандовского с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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