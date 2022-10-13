Хави высказался о ничьей с "Интером" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави взял на себя ответственность за ничью с "Интером" (3:3) в матче Лиги чемпионов.

В этой игре каталонский клуб сумел избежать поражения в компенсированное время.

"Мы играли с хорошим настроем, но если оборона проваливается, то проваливаюсь и я. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются, то я, как тренер, тоже ошибаюсь. За ошибки игроков я несу полную ответственность.

Во втором тайме мы играли не так, как должны были", – сказал Хави.

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