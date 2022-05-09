Хави высказался о контракте Дембеле
Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением по поводу нового контракта для французского вингера команды Усмана Дембеле.
"Я в нем не сомневаюсь. Пусть ему и не очень везет у ворот, он создает большую остроту. Он делает разницу, я им очень доволен.
Клуб знает мое мнение по поводу следующего сезона. Но в процесс вовлечены агент, клуб, сам игрок.
Будет непросто, но я надеюсь, что он продлит контракт", – сказал испанский специалист.
Напомним, что соглашение француза с каталонским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
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Источник: "Сити" согласовал трансфер Холанда
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