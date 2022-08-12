Хави высказался о будущем Обамеянга в "Барселоне"

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Хави высказался о будущем Обамеянга в "Барселоне"

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что он не хочет ухода из команды габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Я рассчитываю на Обамеянга в предстоящем сезоне. Я доволен им и верю, что он принесет пользу команде.

Я сообщил о своем решении тем игрокам, на которых не рассчитываю. Они знают, то не будут играть", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что габонец очень хочет остаться в "Барселоне" и даже готов отказаться от части зарплаты. Стоит отметить, что форвардом интересуется "Челси".

33-летний Обамеянг присоединился к "Барселоне" зимой. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

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