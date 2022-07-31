Хави высказался о будущем де Йонга в "Барселоне"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнение о будущем в клубе голландского полузащитника Френки де Йонга.

"Не знаю, останется ли Френки в "Барселоне". До закрытия трансферного окна еще много времени, поэтому случится может что угодно. Тот факт, что он играл на позиции центрального защитника, не ознает его ухода", - приводит слова Хави жутрналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в борьбу за де Йонга включился "Челси".

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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