Хави высказался о 2-м месте в Ла Лиге

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес после нулевой ничьи с "Хетафе" в матче 37-го тура Ла Лиги высказался о том, что каталонский клуб занял второе место в чемпионате.

"Мы всегда хотим побеждать, но ничья сослужила нам службу. Мы достигли минимальной планки для "Барсы" – мы сыграем в Суперкубке Испании.

Теперь мы можем подвести итоги. Мы совершили большой рывок. У меня были надежды взять титул, но мы этого не достигли. Теперь нужно работать в следующем сезоне. Нужно приложить усилия. Но мы также хотим показать, что можем победить "Вильярреал".

"Барсе" нужно укрепиться, мы все должны сделать усилие. В следующем сезоне мы должны бороться за трофеи. Мы должны хорошо подготовиться и быть конкурентоспособными", - сказал испанский специалист.

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