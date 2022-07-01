Хави указал на двери четырем футболистам "Барселоны"

Теги хавибарселонасамюэль умтити

Хави указал на двери четырем футболистам "Барселоны"

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави не рассчитывает в новом сезоне сразу на четырех игроков первой команды.

Как  сообщает Mirror, речь идёт о центральных защитниках Оскаре Мингеса и Самуэле Юмтити, полузащитнике Рике Пуче и нападающем Мартине Брейтуэйте.

Тренер уже объявил о своем решении футболистам и предложил им искать новый клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барса" стала второй в чемпионате Испании.

Не пропустите: Лапорта высказался о расставании Пике и Шакиры. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" купил бразильского топ-форварда

"Тоттенхэм" купил бразильского топ-форварда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов