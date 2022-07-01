Хави указал на двери четырем футболистам "Барселоны"

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави не рассчитывает в новом сезоне сразу на четырех игроков первой команды.

Как сообщает Mirror, речь идёт о центральных защитниках Оскаре Мингеса и Самуэле Юмтити, полузащитнике Рике Пуче и нападающем Мартине Брейтуэйте.

Тренер уже объявил о своем решении футболистам и предложил им искать новый клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барса" стала второй в чемпионате Испании.

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