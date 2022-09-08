Хави сравнил Дембеле с Неймаром

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Хави сравнил Дембеле с Неймаром

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о французском форварда Усмане Дембеле, сравнив его с бразильским нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром.

"Усман счастлив в "Барселоне". Он получает удовольствие от футбола, а это важно и для меня, и для команде. Дембеле делает разницу на поле. Он забивает голы и ассистирует партнерам. Не хочу бросаться словами, но сейчас Дембеле играет на уровне пикового Неймара. Впрочем, Усману стоит чаще бить по воротам, чтобы забивать еще больше", - приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" пять матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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