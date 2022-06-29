Хави Симмонс покинул "ПСЖ" и вернулся на родину
Фото: твиттер Симонса\Автор неизвестен
19-летний атакующий полузащитник Хави Симмонс стал игроком ПСВ Эйндховен.
Об этом 28 июня сообщила пресс-служба нидерландского клуба.
"Мы видели почти все матчи, в которых Хави играл по ходу прошлого сезона. Помимо всех международных матчей, мы смотрели за его матчами в Лиге чемпионов вживую. Он убедил нас. У этого футболиста есть всё необходимое, чтобы стать важным игроком ПСВ. Он хочет пройти этот путь вместе с нами", — сказал директор нидерландского клуба Джон де Йонг.
Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. В нем прописано, что у "ПСЖ" будет приоритетное право обратного выкупа игрока в течение следующих нескольких лет.
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|АДО Ден Хааг
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