Хави считает, что у "Барселоны" сейчас нет замены Бускетсу

Фото: твиттер Бускетса\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением по поводу возможной замены капитану команды полузащитнику Серджи Бускетсу, контракт которого рассчитан до лета 2023 года.

"У нас нет такого же игрока, как Бускетс. Мы не нуждаемся в усилении его позиции, нам нужно обратить внимание на другие позиции.

Нужно хорошо спланировать своё будущее", – сказал испанский специалист.

Ранее сообщалось, что по окончании контракта с "Барсой" Бускетс может перейти в МЛС, в клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майями".

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 34 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 гола.

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