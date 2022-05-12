Хави считает, что "Барселона" не найдет замену Дембеле

Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен

Будущее французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным на фоне истекающего контракта.

Как сообщает журналист Иван Сан-Антонио, Хави ясно дает понять клубу, что таких игроков, как Дембеле, на рынке не найти, а если и найти, то цена, которую "Барсе" придется заплатить, будет гораздо выше, чем та, которую придется заплатить, чтобы сохранить его в составе.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба считает, что его уход снизит конкурентоспособность и качество команды.

Он также поддерживает регулярный контакт с самим Дембеле. Он не только его тренер, но и, отчасти, его советник. Настолько, что сам Усман все больше радуется отношениям, установившимся с ним, которого он считает лучшим тренером за все время его работы в "Барсе".

Дембеле информирует Хави о ходе переговоров между Муссой Сиссоко, и клубом. О достигнутом прогрессе, а также о тех моментах, по которым прогресс еще не достигнут. Оптимизм растет.

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