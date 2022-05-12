Хави считает, что "Барселона" не найдет замену Дембеле
Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен
Будущее французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным на фоне истекающего контракта.
Как сообщает журналист Иван Сан-Антонио, Хави ясно дает понять клубу, что таких игроков, как Дембеле, на рынке не найти, а если и найти, то цена, которую "Барсе" придется заплатить, будет гораздо выше, чем та, которую придется заплатить, чтобы сохранить его в составе.
По информации источника, главный тренер каталонского клуба считает, что его уход снизит конкурентоспособность и качество команды.
Он также поддерживает регулярный контакт с самим Дембеле. Он не только его тренер, но и, отчасти, его советник. Настолько, что сам Усман все больше радуется отношениям, установившимся с ним, которого он считает лучшим тренером за все время его работы в "Барсе".
Дембеле информирует Хави о ходе переговоров между Муссой Сиссоко, и клубом. О достигнутом прогрессе, а также о тех моментах, по которым прогресс еще не достигнут. Оптимизм растет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14