Хави рассказал о теплой встрече с Анчелотти

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Наставник "Барселоны" Хави подвел итоги встречи с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти.

По словам Хави, он всегда с уважением относился к более опытному коллеге.

"Я всегда очень хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря "скоро увидимся" – на класико", – сказал испанец.

Напомним, что первый матч между командами в этом сезоне состоится 16 октября в Мадриде.

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