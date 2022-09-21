Хави рассказал о теплой встрече с Анчелотти
Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен
Наставник "Барселоны" Хави подвел итоги встречи с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти.
По словам Хави, он всегда с уважением относился к более опытному коллеге.
"Я всегда очень хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря "скоро увидимся" – на класико", – сказал испанец.
Напомним, что первый матч между командами в этом сезоне состоится 16 октября в Мадриде.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
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|20
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|20
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