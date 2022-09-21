Хави рассказал о теплой встрече с Анчелотти

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Хави рассказал о теплой встрече с Анчелотти

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Наставник "Барселоны" Хави подвел итоги встречи с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти.

По словам Хави, он всегда с уважением относился к более опытному коллеге.

"Я всегда очень хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря "скоро увидимся" – на класико", – сказал испанец. 

Напомним, что первый матч между командами в этом сезоне состоится 16 октября в Мадриде.

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