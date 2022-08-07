Хави рассказал, на что претендует "Барселона" в этом сезоне
Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави обозначил задачи команды на новый сезон.
По словам наставника, он доволен тренировками команды на сборах и перед футболистами стоят самые высокие задачи.
"У нас очень хорошая команда, ощущения от тренировок замечательные. Все здорово работают: интенсивно, в хорошем темпе. Предсезонное турне тоже прошло на ура.
Мы заражаем людей энтузиазмом, и на вчерашней презентации Левандовского это было видно. Мы тоже воодушевлены.
В этом сезоне наша цель – завоевывать трофеи и играть в хороший футбол. Мы хотим осчастливить болельщиков, они этого заслуживают", – заявил Хави.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14