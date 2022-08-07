Хави рассказал, на что претендует "Барселона" в этом сезоне

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави обозначил задачи команды на новый сезон.

По словам наставника, он доволен тренировками команды на сборах и перед футболистами стоят самые высокие задачи.

"У нас очень хорошая команда, ощущения от тренировок замечательные. Все здорово работают: интенсивно, в хорошем темпе. Предсезонное турне тоже прошло на ура.

Мы заражаем людей энтузиазмом, и на вчерашней презентации Левандовского это было видно. Мы тоже воодушевлены.

В этом сезоне наша цель – завоевывать трофеи и играть в хороший футбол. Мы хотим осчастливить болельщиков, они этого заслуживают", – заявил Хави.

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