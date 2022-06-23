Хави рассказал Дембеле, как остаться в "Барселоне"

Теги барселонаусман дембелехави

Хави рассказал Дембеле, как остаться в "Барселоне"

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле переговорил с главным тренером команды Хави Эрнандесом на тему возможности продления контракта с каталонским клубом, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист просил тренера, чтобы он переговорил с руководством об улучшении финансовых условий нового контракта. Впрочем, Хави передал французу, что он может остаться в "Барселоне" лишь в том случае, если примет предложение, которое было сделано в декабре прошлого года. Если стороны не договорятся, форвард покинет клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

Не пропустите: Суарес отказал "Барселоне". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 23 июня

Главные новости дня: 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов