Хави рассказал Дембеле, как остаться в "Барселоне"

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле переговорил с главным тренером команды Хави Эрнандесом на тему возможности продления контракта с каталонским клубом, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист просил тренера, чтобы он переговорил с руководством об улучшении финансовых условий нового контракта. Впрочем, Хави передал французу, что он может остаться в "Барселоне" лишь в том случае, если примет предложение, которое было сделано в декабре прошлого года. Если стороны не договорятся, форвард покинет клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

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