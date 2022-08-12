Хави рассказал, что ждет Пьянича в "Барселоне"

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что боснийский полузащитник Миралем Пьянич не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Пьянич останется в "Барселоне". Он убедил меня и поэтому никуда не уйдет", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В минувшем сезоне 32-летний Пьянич выступал на правах аренды за "Бешикташ", провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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