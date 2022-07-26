Хави раскрыл секреты трансферной политики "Барселоны"

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Хави раскрыл секреты трансферной политики "Барселоны"

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, как ведёт переговоры с потенциальными новичками команды.

По его словам, он рассказывает футболистам о модели игры, о городе. 

"Если я не выкладываюсь на 100%, то должен остаться дома. Конечно, "Барселона" помогает, это понятно. Игроки хотят перейти к нам? Это говорит о величии клуба на глобальном и историческом уровне. Это захватывающий проект. Мы также предельно ясно разговариваем с игроками. Это — "Барселона", и люди рады играть здесь", - рассказал тренер.

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